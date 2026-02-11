Uneinsichtigem Raser (29) droht eine Mordanklage

Ein 29-jähriger Deutscher soll Montagnacht bei seiner rücksichtslosen Autofahrt auf der A25 und A1 zwischen Wels (OÖ) und Altlengbach (NÖ) Bauarbeiter und Polizisten gefährdet haben. Die Staatsanwaltschaft Wels führt gegen den Lenker strafrechtliche Ermittlungen und hat am Mittwoch die Untersuchungshaft beantragt.
Drei schwerbeschädigte Polizeiautos und ein völlig zerfledderter Audi, der vermutlich nur mehr für die Schrottpresse brauchbar erscheint: Die Spur an Sachbeschädigungen, die der 29-jährige Deutsche Montagnacht bei seiner Flucht vor der Polizei von Wels nach Altlengbach in Niederösterreich gezogen hat, ist beträchtlich. Wie hoch der vom Raser angerichtete Schaden aber tatsächlich ist, war am Mittwoch noch Gegenstand von Untersuchungen.
Autobahnsperre missachtet
Auf den Lenker dürfte nun aber auch strafrechtlich einiges an Ungemach zukommen. Denn seitens der Staatsanwaltschaft Wels wird gegen den Mann derzeit wegen Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Der Deutsche soll, wie berichtet, am Montag gegen 21.15 Uhr bei einer Baustelle auf Höhe der A25-Auffahrt „Terminal Wels“ eine Verkehrssperre durchbrochen haben.
Bauarbeiter in Gefahr
Er raste offenbar rechts an dem speziell mit einem Polizeifahrzeug gesicherten Autobahnabschnitt hinein, gefährdete dabei Straßenbauarbeiter und ignorierte sämtliche Anhalteversuche der Exekutive. Mehrere Polizeistreifen versuchten zunächst erfolglos, ihn zu stoppen. Der 29-Jährige soll auf seiner Fahrt mehrmals probiert haben, sie zu rammen und abzudrängen.
Erst nach 160 Kilometern bzw. einer Stunde Fahrt gab der Mann die Flucht auf. Die Reifen am Audi waren platt, rechts vorne war der Raser nur mehr auf der Felge unterwegs. Er wurde festgenommen, verweigerte aber jede Auskunft. Am Mittwoch wurde die Untersuchungshaft beantragt.
