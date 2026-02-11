Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bauarbeiter gefährdet

Uneinsichtigem Raser (29) droht eine Mordanklage

Oberösterreich
11.02.2026 18:00
Der Audi blieb mit kaputten Reifen liegen, rechts vorne war er nur noch auf der Felge gerollt.
Der Audi blieb mit kaputten Reifen liegen, rechts vorne war er nur noch auf der Felge gerollt.(Bild: DOKU-NÖ)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Ein 29-jähriger Deutscher soll Montagnacht bei seiner rücksichtslosen Autofahrt auf der A25 und A1 zwischen Wels (OÖ) und Altlengbach (NÖ) Bauarbeiter und Polizisten gefährdet haben. Die Staatsanwaltschaft Wels führt gegen den Lenker strafrechtliche Ermittlungen und hat am Mittwoch die Untersuchungshaft beantragt. 

0 Kommentare

Drei schwerbeschädigte Polizeiautos und ein völlig zerfledderter Audi, der vermutlich nur mehr für die Schrottpresse brauchbar erscheint: Die Spur an Sachbeschädigungen, die der 29-jährige Deutsche Montagnacht bei seiner Flucht vor der Polizei von Wels nach Altlengbach in Niederösterreich gezogen hat, ist beträchtlich. Wie hoch der vom Raser angerichtete Schaden aber tatsächlich ist, war am Mittwoch noch Gegenstand von Untersuchungen.

Autobahnsperre missachtet
Auf den Lenker dürfte nun aber auch strafrechtlich einiges an Ungemach zukommen. Denn seitens der Staatsanwaltschaft Wels wird gegen den Mann derzeit wegen Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Der Deutsche soll, wie berichtet, am Montag gegen 21.15 Uhr bei einer Baustelle auf Höhe der A25-Auffahrt „Terminal Wels“ eine Verkehrssperre durchbrochen haben.

Lesen Sie auch:
Auch Zivilstreifen versuchten vergeblich, den Bleifuß aufzuhalten (Symbolbild).
Autos beschädigt
Polizei stoppte Raser erst nach 160 Kilometern!
10.02.2026

Bauarbeiter in Gefahr
Er raste offenbar rechts an dem speziell mit einem Polizeifahrzeug gesicherten Autobahnabschnitt hinein, gefährdete dabei Straßenbauarbeiter und ignorierte sämtliche Anhalteversuche der Exekutive. Mehrere Polizeistreifen versuchten zunächst erfolglos, ihn zu stoppen. Der 29-Jährige soll auf seiner Fahrt mehrmals probiert haben, sie zu rammen und abzudrängen.

Die Flucht des Deutschen (29) konnte erst nach einer Stunde Flucht auf der A 1 bei Altlengbach ...
Die Flucht des Deutschen (29) konnte erst nach einer Stunde Flucht auf der A 1 bei Altlengbach (NÖ) gestoppt werden.(Bild: DOKU-NÖ)

Erst nach 160 Kilometern bzw. einer Stunde Fahrt gab der Mann die Flucht auf. Die Reifen am Audi waren platt, rechts vorne war der Raser nur mehr auf der Felge unterwegs. Er wurde festgenommen, verweigerte aber jede Auskunft. Am Mittwoch wurde die Untersuchungshaft beantragt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.818 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
204.597 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
187.440 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
720 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Oberösterreich
Bauarbeiter gefährdet
Uneinsichtigem Raser (29) droht eine Mordanklage
Kaufland wird umgebaut
Vor Eröffnung alle 18 Geschäftsflächen vermietet
Knapp 74 Quadratmeter
So sieht die durchschnittliche Wohnung heuer aus
Konzertsommer
Donaufestwochen: Barock und Künstliche Intelligenz
Erstes Album
Nana Falkner: „Ich kann es kaum fassen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf