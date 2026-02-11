Uneinsichtigem Raser (29) droht eine Mordanklage

Drei schwerbeschädigte Polizeiautos und ein völlig zerfledderter Audi, der vermutlich nur mehr für die Schrottpresse brauchbar erscheint: Die Spur an Sachbeschädigungen, die der 29-jährige Deutsche Montagnacht bei seiner Flucht vor der Polizei von Wels nach Altlengbach in Niederösterreich gezogen hat, ist beträchtlich. Wie hoch der vom Raser angerichtete Schaden aber tatsächlich ist, war am Mittwoch noch Gegenstand von Untersuchungen.