Mysteriös: Plötzlich brannte Möbelstück im Keller!

Rätsel um Brandursache

Warum das Möbelstück plötzlich zu brennen begonnen hatte, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Imst mit vier Fahrzeugen und 25 Mitgliedern sowie der Rettungsdienst und eine Streife der Polizei Imst.