Mysteriös: Plötzlich brannte Möbelstück im Keller!

Feueralarm am Samstag in den frühen Morgenstunden in einem Mehrparteienhaus im Tiroler Imst: Im Fahrradraum des Wohngebäudes begann plötzlich ein dort abgestelltes Möbelstück zu brennen. Die Ursache ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
„Brand MFH Keller“ – mit diesem Einsatztext wurde Samstagfrüh, kurz nach 4.30 Uhr, die Stadtfeuerwehr via Leitstelle Tirol in die Imster Schustergasse alarmiert. Laut Polizei sei im Fahrradraum des Wohnhauses ein abgestelltes Terrassenmöbelstück in Brand geraten.
„Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen, daher entstand nur geringer Sachschaden“, heißt es vonseiten der Exekutive.
Rätsel um Brandursache
Warum das Möbelstück plötzlich zu brennen begonnen hatte, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Imst mit vier Fahrzeugen und 25 Mitgliedern sowie der Rettungsdienst und eine Streife der Polizei Imst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.