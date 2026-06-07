Passanten retteten Wanderin (85) vor Absturz

Drama am Sonntag am Rafflersteig in Volders in Tirol: Eine 85-jährige Österreicherin stürzt nach dem Bruch eines Holzgeländers rund drei bis vier Meter in steiles Gelände ab und kann sich nur knapp an einem Baum festhalten. Zwei mutige Ersthelfer verhindern eine Katastrophe.
Die Pensionistin war am Sonntagvormittag mit einer Begleiterin (61) auf dem Weg von Volders Richtung Schloss Friedberg unterwegs, als es gegen 11 Uhr zu dem folgenschweren Zwischenfall kam. Die ältere Frau lehnte sich aus bislang unbekannter Ursache gegen ein Holzgeländer am Wandersteig – doch dieses brach plötzlich unter der Belastung.
Geistesgegenwärtig reagiert
„Die 85-Jährige stürzte in der Folge mehrere Meter ab und konnte sich im letzten Moment an einem dünnen Baum festhalten, wodurch ein weiterer Absturz in das steile Gelände verhindert wurde“, heißt es seitens der Polizei. Ihre Begleiterin reagierte geistesgegenwärtig, kletterte sofort zu ihr ab und brachte sie zunächst in eine gesicherte Position.
Begleiterin holte Hilfe
Da Hilferufe zunächst ungehört blieben, stieg die 61-Jährige zurück zum Wanderweg auf, um Hilfe zu holen. Beim Abstieg nach Volders traf sie auf einen 28-jährigen Mann, der umgehend die Rettungskette in Gang setzte und gemeinsam mit ihr zur Unfallstelle eilte.
In Krankenhaus geflogen
Zusammen mit einem zufällig vorbeikommenden 44-jährigen Passanten stieg der Mann zur Verletzten ab und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Die Bergrettung sowie der Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ konnten die 85-Jährige schließlich bergen. Die Frau wurde mit einer Fraktur am linken Arm sowie mehreren Schürfwunden ins Krankenhaus nach Hall geflogen.
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