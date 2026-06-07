Passanten retteten Wanderin (85) vor Absturz

In Krankenhaus geflogen

Zusammen mit einem zufällig vorbeikommenden 44-jährigen Passanten stieg der Mann zur Verletzten ab und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Die Bergrettung sowie der Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ konnten die 85-Jährige schließlich bergen. Die Frau wurde mit einer Fraktur am linken Arm sowie mehreren Schürfwunden ins Krankenhaus nach Hall geflogen.