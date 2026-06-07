Vandalen hinterlassen eine Spur der Verwüstung

Unbekannte Täter zogen in der Nacht zum Sonntag durch die Straßen von Wolfsberg und ließen ihrer Zerstörungswut an Fahrzeugen und Gärten freien Lauf. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren!
In der Nacht zum 7. Juni wurde Wolfsberg zum Schauplatz blinder, unfassbarer Zerstörungswut: Entlang mehrerer Gemeindestraßen tobten sich die Vandalen an allem aus, was ihnen in den Weg kam. Die Täter rissen Pflanzen aus den Beeten, zertrümmerten Blumentöpfe und zerstörten Gartenbeleuchtungen. Doch damit nicht genug: Im Vorbeigehen traten die Unbekannten die Seitenspiegel mehrerer geparkter Autos ab.
Bei einem abgestellten Lastwagen trieben es die Vandalen schließlich auf die Spitze: Sie schnappten sich den Pfosten einer Baustellentafel und rammten diesen mit voller Wucht in die Windschutzscheibe des Lkw. Zurück blieb ein klaffendes Loch mit einem Durchmesser von rund 15 bis 20 Zentimetern.
Kennzeichen abmontiert
Bei mindestens zwei weiteren Fahrzeugen montierten die Unbekannten zudem alle vier Kennzeichentafeln ab und nahmen sie mit. Drei der gestohlenen Taferl konnten von der Polizei in Folge im nahen Umfeld wieder sichergestellt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Suche nach den Vandalen läuft jedenfalls auf Hochtouren.
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