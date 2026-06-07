Vandalen hinterlassen eine Spur der Verwüstung

Kennzeichen abmontiert

Bei mindestens zwei weiteren Fahrzeugen montierten die Unbekannten zudem alle vier Kennzeichentafeln ab und nahmen sie mit. Drei der gestohlenen Taferl konnten von der Polizei in Folge im nahen Umfeld wieder sichergestellt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Suche nach den Vandalen läuft jedenfalls auf Hochtouren.