Mit Fahrrad gestürzt: 42-Jährige schwer verletzt

Eine Ausfahrt mit dem Fahrrad endete für eine 42-jährige Deutsche am Sonntag in Tirol dramatisch: Die Frau kam auf der Mittelgebirgsstraße im Gemeindegebiet von Innsbruck zu Sturz und zog sich einen Kieferbruch sowie Armverletzungen zu.
Die in Innsbruck lebende 42-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Mittelgebirgsstraße (L9) unterwegs. Die Frau fuhr talwärts in Richtung Innsbruck, als sie aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich stürzte.
Mit Verletzungen in die Klinik gebracht
Die Radfahrerin prallte dabei mit voller Wucht auf die Asphaltfahrbahn und zog sich einen Kieferbruch sowie Verletzungen am linken Arm zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte vom Rettungsdienst in die Innsbrucker Klinik gebracht.
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