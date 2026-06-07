Mit Fahrrad gestürzt: 42-Jährige schwer verletzt

Mit Verletzungen in die Klinik gebracht

Die Radfahrerin prallte dabei mit voller Wucht auf die Asphaltfahrbahn und zog sich einen Kieferbruch sowie Verletzungen am linken Arm zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte vom Rettungsdienst in die Innsbrucker Klinik gebracht.