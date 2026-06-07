Mängel in steirischer Jugendhilfe: Tut sich was?

Ein Rechnungshofbericht zeigte im vergangenen Jahr gravierende Mängel in der Kinder- und Jugendhilfe in der Steiermark auf. Es fehlte an Krisenplätzen für Kinder und Jugendliche, die zuhause nicht mehr sicher sind. Das Platzangebot in stationären Einrichtungen reichte nicht aus, sodass Kinder in anderen Bundesländern untergebracht werden mussten. Die Gefährdungsabklärungen steigen österreichweit (plus 20 Prozent zwischen 2018 und 2022 in Österreich), sodass es zu Personalmangel gekommen ist. Bei der Verarbeitung der Daten fehlten automatisierte Auswertungen und so weiter.