Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Platz- und Personalnot

Mängel in steirischer Jugendhilfe: Tut sich was?

Steiermark
07.06.2026 13:26
Die Abgeordnete Veronika Nitsche möchte wissen, ob der RH-Bericht in der Steiermark Konsequenzen ...
Die Abgeordnete Veronika Nitsche möchte wissen, ob der RH-Bericht in der Steiermark Konsequenzen hat.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Nach einer Rechnungshofkritik an der Kinder- und Jugendhilfe in der Steiermark und dem Burgenland (fehlendes Fachpersonal, Krisenplätze und Datenverarbeitungssystemen) wollen die Grünen wissen, was sich seither getan hat.

0 Kommentare

Ein Rechnungshofbericht zeigte im vergangenen Jahr gravierende Mängel in der Kinder- und Jugendhilfe in der Steiermark auf. Es fehlte an Krisenplätzen für Kinder und Jugendliche, die zuhause nicht mehr sicher sind. Das Platzangebot in stationären Einrichtungen reichte nicht aus, sodass Kinder in anderen Bundesländern untergebracht werden mussten. Die Gefährdungsabklärungen steigen österreichweit (plus 20  Prozent zwischen 2018 und 2022 in Österreich), sodass es zu Personalmangel gekommen ist. Bei der Verarbeitung der Daten fehlten automatisierte Auswertungen und so weiter.

Lesen Sie auch:
Carolin Roßmann hat auch einen Podcast: In „Wir sind Pflegefamilie“ spricht sie über ...
Krone Plus Logo
Pflegemama erzählt
„Die Abschiede sind traurig und schön zugleich“
10.05.2026
„Brauchen Lösungen!“
Steiermark hat zu wenige Plätze für Kinder in Not
22.04.2026
Krone Plus Logo
Schulassistentin sauer
„Kind musste 17-mal die Pflegestelle wechseln“
04.03.2026

Mit einer neuen schriftlichen Anfrage an Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) wollen die steirischen Grünen jetzt Klarheit darüber, ob und wie das Land Steiermark den Empfehlungen des Rechnungshofs bisher nachgegangen ist. Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sei Verlässlichkeit entscheidend. „Kinder, Familien und Fachkräfte brauchen das Gefühl, dass Probleme nicht nur beschrieben, sondern auch Schritt für Schritt gelöst werden“, meint die grüne Sozialsprecherin Veronika Nitsche. 

Die Grünen wollen Antworten von Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).
Die Grünen wollen Antworten von Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).(Bild: Christian Jauschowetz)

Welche konkreten Maßnahmen wurden bislang umgesetzt? Wurde seit Veröffentlichung des Rechnungshofberichts eine IT-Unterstützung für Sozialarbeiter in den Bezirksverwaltungsbehörden eingeführt? Welche Schritte wurden gesetzt, um eine ausreichende personelle Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe sicherzustellen? Diese und 30 weitere Fragen richten die Grünen an Amesbauer. „Es braucht Transparenz darüber, was seither tatsächlich passiert ist“, so Nitsche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
07.06.2026 13:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schock in Australien
Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
„Nicht für Reiche“
Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo
Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
206.396 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
129.942 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
103.970 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1046 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
972 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
907 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf