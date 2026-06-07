Stellan Skarsgård: „Lief daheim oft nackt herum“

„Will niemanden mit Alzheimer spielen“

Dabei treibt ihn die Angst um, nur noch als alter Mann besetzt zu werden, wie er in der Serie „Actors on Actors“ vom Filmportal „Variety“ im Gespräch mit Sohn Alexander – ebenfalls Schauspieler – zugibt. „Viele Autoren sind viel jünger, sie verstehen alte Menschen selten“, sagt Skarsgård da Ende 2025. „In den meisten Skripten, die ich bekomme, soll ich jemanden mit Demenz oder Alzheimer spielen. Und bei allem Respekt, das will ich noch nicht.“