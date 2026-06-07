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Stellan Skarsgård: „Lief daheim oft nackt herum“

Stars & Society
07.06.2026 12:11
Die Schule schmiss Stellan Skarsgård mit 17, um seinen Traum zu verfolgen. Seitdem ist der ...
Die Schule schmiss Stellan Skarsgård mit 17, um seinen Traum zu verfolgen. Seitdem ist der Schwede in Hollywood sehr gefragt.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sohn Alexander ist wie vier seiner sieben Geschwister Schauspieler – und wandelt in den Fußstapfen des berühmten Vaters, der seit sechs Jahrzehnten im Filmgeschäft tätig – und noch immer äußerst – erfolgreich ist. Der Schwede Stellan Skarsgård gilt als unkonventionell, was auch folgende Aussage unterstreicht: Er habe zu Hause nämlich am liebsten „gar nichts“ oder nur einen „Hippie-Sarong“ getragen.

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Er habe sich als Kind manchmal gewünscht, sein Vater wäre ein ganz normaler Typ, der einen Saab fahre, gibt Alexander Skarsgård zu: „Trag einen Anzug, zum Teufel! Statt deiner merkwürdigen Hippie-Sarongs – oder gar nichts.“

„Dachte, ich bin zu alt“
Am Roten Teppich macht der 74-Jährige gute Figur. Als Stellan Skarsgård im Jänner einen Golden Globe für seine Rolle in „Sentimental Value“ bekommt, behauptet er auf der Bühne, darauf nicht vorbereitet gewesen zu sein. „Ich dachte, ich bin zu alt“, kokettiert der Schwede.

Hollywood scheint das anders zu sehen. Am 13. Juni feiert Skarsgård seinen 75. Geburtstag und ist erfolgreicher denn je. Zum ersten Mal in seiner Karriere war er in diesem Jahr für einen Oscar nominiert – und staubte auch den Europäischen Filmpreis ab.

Karriere zwischen Kultfilm und Kassenschlager

  • Schauspieler ist Skarsgård seit sechs Jahrzehnten, schon als Teenager wurde er in seiner Heimat mit der Fernsehserie „Bombi Bitt och jag“ zum Idol und Mädchenschwarm. Die Schule schmiss er mit 17, um seinen Traum zu verfolgen.
  • Er war 1988 in „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ zu sehen, zwei Jahre später in dem US-Film „Jagd auf Roter Oktober“. An der Seite von Tom Hanks spielte der Schwede in „Illuminati“ (2009) und an der von Matt Damon in „Good Will Hunting“ (1997).
  • Kinogänger kennen ihn aus zig Filmen von der Abba-Komödie „Mamma Mia!“ (2008) über die Bestseller-Verfilmung „Der Medicus“ (2013) bis hin zu den Abenteuerfilmen „Fluch der Karibik“ (2006, 2007). Im Mega-Blockbuster „Dune“ (2021, 2024) teilt er sich ein Set mit Timothée Chalamet und brilliert in der Star-Wars-Serie „Andor“ (2022-2025).

„Will niemanden mit Alzheimer spielen“
Dabei treibt ihn die Angst um, nur noch als alter Mann besetzt zu werden, wie er in der Serie „Actors on Actors“ vom Filmportal „Variety“ im Gespräch mit Sohn Alexander – ebenfalls Schauspieler – zugibt. „Viele Autoren sind viel jünger, sie verstehen alte Menschen selten“, sagt Skarsgård da Ende 2025. „In den meisten Skripten, die ich bekomme, soll ich jemanden mit Demenz oder Alzheimer spielen. Und bei allem Respekt, das will ich noch nicht.“

Größtes Kritikerlob heimst er für den norwegischen Film „Sentimental Value“ (2025) ein. Unter Regisseur Joachim Trier spielt Skarsgård einen Filmregisseur und von seinen Kindern entfremdeten Vater. „Du spielst dich selbst, stimmt‘s?“, frotzelt sein ältester Sohn Alexander in „Actors on Actors“.

So ein schlechtes Vorbild scheint Stellan Skarsgård dann aber doch nicht für seinen Nachwuchs ...
So ein schlechtes Vorbild scheint Stellan Skarsgård dann aber doch nicht für seinen Nachwuchs gewesen zu sein: Von seinen acht Kindern sind fünf selbst Schauspieler geworden. Im Bild: Sohn Alexander(Bild: Chris Harris)

„Bin Nepo Daddy“
Ein schlechtes Vorbild scheint Stellan Skarsgård aber nicht für seinen Nachwuchs gewesen zu sein: Von seinen acht Kindern – sieben Söhne und Tochter Eija – sind fünf selbst Schauspieler geworden. Die sind zum Teil so erfolgreich, dass er sich in der „Late Show“ mit Stephen Colbert im Mai 2025 einen „Nepo Daddy“ nennt – jemand, der von der Berühmtheit seiner Kinder profitiert.

Stellan Skarsgård in Cannes – 2026 war er erstmals für einen Oscar nominiert.
Stellan Skarsgård in Cannes – 2026 war er erstmals für einen Oscar nominiert.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Wohnadresse öffentlich einsehbar
Nach acht Kindern mit zwei Frauen reichte es dann aber auch, hat Skarsgård mal in einem Interview gesagt: Danach habe er sich sterilisieren lassen. In zweiter Ehe ist der Schwede mit der 25 Jahre jüngeren US-Amerikanerin Megan Everett verheiratet. 

Mit ihr hat er eine Wohnung im Stockholmer Stadtteil Södermalm. Wo genau kann jeder im Internet nachlesen. Belagert wird er von seinen Landsleuten trotzdem nicht – in Schweden lässt man einander in Ruhe. Vielleicht ein Grund, weshalb Skarsgård in Interviews trotz des Weltruhms so geerdet wirkt.

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