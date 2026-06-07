Auto erfasste im Kreisverkehr E-Scooter-Fahrer

In einem Kreisverkehr in Kühnsdorf wurde am späten Samstagabend ein E-Scooter-Fahrer von einem Auto erfasst. Der Scooter-Lenker wurde verletzt; er war alkoholisiert.
Vom alten Bahnhof in Kühnsdorf kommend, lenkte am Samstag gegen 21.20 Uhr ein 43-Jähriger seinen E-Scooter Richtung Kreisverkehr. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und wurde auf Höhe der zweiten Ausfahrt von einem Auto, gelenkt von einem 63-jährigen Mann, der ebenfalls aus dem Bezirk Völkermarkt stammt, erfasst und zu Boden gestoßen.
Der 43-Jährige wurde dabei verletzt und musste von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Ein am Autolenker durchgeführter Alkotest verlief negativ, am E-Scooter-Fahrer hingegen positiv.
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