Auto erfasste im Kreisverkehr E-Scooter-Fahrer

Vom alten Bahnhof in Kühnsdorf kommend, lenkte am Samstag gegen 21.20 Uhr ein 43-Jähriger seinen E-Scooter Richtung Kreisverkehr. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und wurde auf Höhe der zweiten Ausfahrt von einem Auto, gelenkt von einem 63-jährigen Mann, der ebenfalls aus dem Bezirk Völkermarkt stammt, erfasst und zu Boden gestoßen.