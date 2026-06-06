Schwerer Sturz im Tunnel: Motorradfahrer verletzt

Schwerer Motorradunfall am Samstag auf der Bschlaber Straße im Tiroler Außerfern: Ein 19-jähriger Deutscher verlor in einem Tunnel die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Sturz. Der junge Mann musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Unfall passierte am Samstagnachmittag auf der L266 Bschlaber Straße. Der 19-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu war mit seinem Motorrad von Imst in Richtung Elmen unterwegs. Im Bereich des Kanzertaltunnels im Ortsteil Bschlabs (Gemeinde Pfafflar) geriet er in einer Linkskurve mit dem Vorderreifen gegen eine Fahrbahnkante.
Durch die Kollision verlor der Motorradlenker die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der Deutsche Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus nach Reutte gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.