Schwerer Sturz im Tunnel: Motorradfahrer verletzt

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag auf der L266 Bschlaber Straße. Der 19-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu war mit seinem Motorrad von Imst in Richtung Elmen unterwegs. Im Bereich des Kanzertaltunnels im Ortsteil Bschlabs (Gemeinde Pfafflar) geriet er in einer Linkskurve mit dem Vorderreifen gegen eine Fahrbahnkante.