Hurra! Der 11. Juni naht!

Am 11. Juni findet nämlich in der Walgau-Gemeinde Nüziders, veranstaltet vom dortigen Obst- und Gartenbauverein, der zweite und damit praktische Teil eines Sensen-Mähkurses mit Herrn Christoph Walser statt, bei dem alle Interessierten allerlei Wissenswertes über diese alte, bodenschonende und gleichermaßen insektenfreundliche Technik erfahren und sich selbst darin üben können. Klingt unbedeutend, birgt aber bei genauerem Hinsehen Potenzial für große Dinge, denn schließlich wird in ein paar Wochen wieder die Europameisterschaft im Sensenmähen stattfinden und da hat Elisabeth Stangl von der Landjugend Köstendorf bei der letzten Auflage im oberbayerischen Ainring bereits zum dritten Mal den Titel für Österreich geholt, was sie mit „So zach war es für mich schon lange nicht mehr, aber richtig cool“ quittierte. Das Ganze geschieht selbstverständlich ohne einen lästigen VAR; man vertraut vielmehr dem Oberschiedsrichter Franz Erbschwendtner, der unter anderem weiß: „Wenn jemand tiefer ausgemäht hat, wird das natürlich berücksichtigt, weil dann wird mehr Schneid gebraucht.“