Feuerwehren warnen vor Brandgefahr bei Akkus

Brände beginnen immer wieder

Martin Mittnecker, Leiter der Brandverhütungsstelle im Landesfeuerwehrverband: „Sie entwickeln sich oft sehr schnell und können auch nach erstem Löscherfolg wieder aufflammen.“ Speziell bei E-Fahrzeug-Bränden müssen die Akkus länger gekühlt werden. Mittnecker rät, nur Original-Ladegeräte auf nicht brennbarem Untergrund zu verwenden. Nicht unbeaufsichtigt über Nacht laden. Aufgeblähte Akkus nicht verwenden. Wenn einer sich aufbläht, erwärmt, raucht, zischt oder knackt oder chemischer Geruch austritt, muss er möglichst ins Freie. Bereich verlassen, Notruf 122 wählen.