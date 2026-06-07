„Masters of Dirt“ fliegen durch Wörthersee Stadion

Es wird laut, wild und spektakulär – nach zehnjähriger Pause fliegen am 27. Juni endlich wieder die weltbesten Freestylesportler bei der „Masters of Dirt „Freestyle Firestorm“-Show durch das Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Nervenkitzel pur auf zwei und vier Rädern – egal ob waghalsige Motocross-Sprünge, Stunts auf BMX und Mountainbikes oder furchtlose Action mit Schneemobilen und RZR-Buggies – die Rider kennen keine Schwerkraft.