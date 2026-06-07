„Masters of Dirt“ fliegen durch Wörthersee Stadion

In knapp drei Wochen ist es endlich soweit: Die besten Freeystyle-Athleten des Planeten sorgen mit ihren spektakulären Stunts am 27. Juni im Wörthersee Stadion in Klagenfurt für Adrenalin und Stimmung pur.
Es wird laut, wild und spektakulär – nach zehnjähriger Pause fliegen am 27. Juni endlich wieder die weltbesten Freestylesportler bei der „Masters of Dirt „Freestyle Firestorm“-Show durch das Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Nervenkitzel pur auf zwei und vier Rädern – egal ob waghalsige Motocross-Sprünge, Stunts auf BMX und Mountainbikes oder furchtlose Action mit Schneemobilen und RZR-Buggies – die Rider kennen keine Schwerkraft.
Die gesamte Stadionfläche wird für das Stuntspektakel in einen riesigen Rundkurs verwandelt, wodurch für eine perfekte Sicht von jedem einzelnen Sitzplatz aus garantiert werden kann. Umrahmt wird der Freestyle-Wahnsinn von einer gigantischen Pyro- und Feuershow sowie tollen Beats.
Festival-Atmosphäre im Fan-Village
Doch schon lange vor der ersten „Flugshow“ geht es ab dem Stadionvorplatz zur Sache: Denn bereits ab 13:00 Uhr öffnet das riesige Fan-Village seine Pforten und sorgt mit coolem Rahmenprogramm für echte Festival-Atmosphäre.
Informationen und Karten für das Masters of Dirt-Spektakel am 27. Juni im Wörthersee-Stadion gibt es in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, auf www.oeticket.com und www.semtainment.at
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