Mediziner warnen vor Aus für Notarzt-Stützpunkte

Entscheidung im Landtag

Heute in einer Woche soll es soweit sein: „Das Thema wird im Landtag auf der Tagesordnung stehen“, bestätigt SPÖ-Vorsitzender Sven Hergovich. Er kündigt einen Antrag zur Absicherung aller bestehender Notarzt-Stützpunkte an: „Es darf keine Schließungen geben, solange kein gleichwertiger Ersatz zur Verfügung steht.“ Das sei auch im NÖ Gesundheitsplan ausdrücklich festgehalten. Zehn Accute-Community-Nursing-Standorte (ACN) sollen die elf Notarzt-Stützpunkte in Zukunft ersetzen. „Allerdings soll erst 2028 mit dem Ausbau dieser mobilen Notfall- und Pflegeeinsatzteams begonnen werden“, berichtet Hergovich: „Daher kann man nicht bereits 2027 die Notarzt-Schwerpunktpunkte zusperren!“