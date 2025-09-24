Sind Anästhesisten die begehrtesten Fachärzte?

Immer riesiger wird die Lücke an Notärzten, die es in Niederösterreich zu besetzen gilt. Deshalb, und weil es nach Notruf NÖ Chef Christian Fohringer – der selbst als Experte an der größten Umstrukturierung des Gesundheitswesens mitgearbeitet hat – bei jährlich nur 7000 der 300.000 medizinischen Notfälle im Land einen echten Notarzt braucht, sind im Gesundheitspakt auch die Streichung von elf der 32 Notarztstützpunkte vorgesehen.