Sind Anästhesisten die begehrtesten Fachärzte?

Die Notarztausbildung deckt sich großteils nur mit der medizinischen Fachrichtung der Anästhesie. Damit gibt es eine hohe Nachfrage um die Doktoren, die im OP-Saal genauso dringend gebraucht werden, wie bei einem Unfall. Die „Krone“ hat mit Experten gesprochen.
Immer riesiger wird die Lücke an Notärzten, die es in Niederösterreich zu besetzen gilt. Deshalb, und weil es nach Notruf NÖ Chef Christian Fohringer – der selbst als Experte an der größten Umstrukturierung des Gesundheitswesens mitgearbeitet hat – bei jährlich nur 7000 der 300.000 medizinischen Notfälle im Land einen echten Notarzt braucht, sind im Gesundheitspakt auch die Streichung von elf der 32 Notarztstützpunkte vorgesehen.
