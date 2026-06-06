Großeinsatz bei Industriebrand: Feuer im Griff

Am Samstagvormittag wurden mehrere Feuerwehren in St. Stefan im Rosental zu einem Industriebrand alarmiert. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.
Gegen 10 Uhr wurden vier Feuerwehren des Abschnittes St. Stefan im Rosental sowie überörtliche Spezialkräfte zu einem Industriebrand im Ortsgebiet von St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) alarmiert. Durch den raschen Einsatz von insgesamt sechs Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits eine Rauchsäule am Dach des Gebäudes erkennbar. Mit schwerem Atemschutz stiegen die Floriani über die vorhandene Feuertreppe aufs Dach. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf die darunter liegenden Produktionsanlagen verhindert werden. Um 11.30 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben.
Drei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz vor Ort erstversorgt. Insgesamt standen 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Stefan im Rosental, Aschau, Wetzelsdorf, Lichendorf, Feldbach und Hatzendorf sowie Polizei und Rettung im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.