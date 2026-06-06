Großeinsatz bei Industriebrand: Feuer im Griff

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits eine Rauchsäule am Dach des Gebäudes erkennbar. Mit schwerem Atemschutz stiegen die Floriani über die vorhandene Feuertreppe aufs Dach. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf die darunter liegenden Produktionsanlagen verhindert werden. Um 11.30 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben.