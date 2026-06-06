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Südoststeiermark

Großeinsatz bei Industriebrand: Feuer im Griff

Chronik
06.06.2026 14:41
Die Rauchsäule am Dach des Gebäudes.
Die Rauchsäule am Dach des Gebäudes.(Bild: FF St. Stefan im Rosental)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Samstagvormittag wurden mehrere Feuerwehren in St. Stefan im Rosental zu einem Industriebrand alarmiert. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.

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Gegen 10 Uhr wurden vier Feuerwehren des Abschnittes St. Stefan im Rosental sowie überörtliche Spezialkräfte zu einem Industriebrand im Ortsgebiet von St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) alarmiert. Durch den raschen Einsatz von insgesamt sechs Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits eine Rauchsäule am Dach des Gebäudes erkennbar. Mit schwerem Atemschutz stiegen die Floriani über die vorhandene Feuertreppe aufs Dach. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf die darunter liegenden Produktionsanlagen verhindert werden. Um 11.30 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. 

Die Floriani mussten das Feuer am Dach bekämpfen.
Die Floriani mussten das Feuer am Dach bekämpfen.(Bild: FF St. Stefan im Rosental)
(Bild: FF St. Stefan im Rosental)
(Bild: FF St. Stefan im Rosental)
(Bild: FF St. Stefan im Rosental)

Drei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz vor Ort erstversorgt. Insgesamt standen 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Stefan im Rosental, Aschau, Wetzelsdorf, Lichendorf, Feldbach und Hatzendorf sowie Polizei und Rettung im Einsatz.

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