Polizeiauto kollidierte auf Kreuzung mit Pkw

Am Montagabend kollidierte in Graz auf der Kreuzung Grabenstraße/Wickenburggasse ein Polizeiauto mit dem Pkw einer 48-Jährigen. Zwei Polizistinnen und die Frau wurden dabei leicht verletzt.
Gegen 22.10 Uhr war das Polizeiauto mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs auf der Humboldtstraße in Richtung Wickenburggasse. Auf der Kreuzung mit der Grabenstraße wollte das Einsatzfahrzeug geradeaus fahren.
Zur gleichen Zeit fuhr eine Frau (48) auf der Grabenstraße und wollte bei Grün die Kreuzung queren. Sie sagte, sie habe das Folgetonhorn erst zu spät gehört. Trotz ihrer sofortigen Bremsung stießen die beiden Autos seitlich zusammen. Durch den Unfall erlitten zwei Polizisten sowie die 48-jährige Grazerin leichte Verletzungen. Sie wurden im Uniklinikum Graz behandelt.
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