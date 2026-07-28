Polizeiauto kollidierte auf Kreuzung mit Pkw

Zur gleichen Zeit fuhr eine Frau (48) auf der Grabenstraße und wollte bei Grün die Kreuzung queren. Sie sagte, sie habe das Folgetonhorn erst zu spät gehört. Trotz ihrer sofortigen Bremsung stießen die beiden Autos seitlich zusammen. Durch den Unfall erlitten zwei Polizisten sowie die 48-jährige Grazerin leichte Verletzungen. Sie wurden im Uniklinikum Graz behandelt.