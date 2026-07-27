Radfahrer musste von Bergrettung geborgen werden

Am Sonntag verunfallte ein Radfahrer auf einer Forststraße in Bruck an der Mur und stürzte im steilen Gelände ab. Die Bergrettung musste ausrücken, um den Verletzten zu bergen. Der Mann wurde schwer verletzt.
Am Sonntag gegen 17.55 Uhr wurden Radfahrer auf einer Forststraße im Utschgraben bei Bruck an der Mur auf ein herrenloses Fahrrad aufmerksam. Rund 20 Meter unterhalb der Forststraße fanden die Radfahrer eine verletzte Person und verständigten die Einsatzkräfte. Für die Rettung des Verletzten mussten die Bergrettungen aus Bruck an der Mur und Kapfenberg anrücken. Die Einsatzkräfte konnten den Mann mittels einer Seilsicherung aus dem steilen Gelände bringen.
Der 45-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war aus eigenem Verschulden zu Sturz gekommen und in der Folge abgestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt. Nach der Bergung durch die Bergretter wurde der Verletzte vom Notarzt versorgt und in das UKH Graz gebracht.
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