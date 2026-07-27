Radfahrer musste von Bergrettung geborgen werden

Am Sonntag gegen 17.55 Uhr wurden Radfahrer auf einer Forststraße im Utschgraben bei Bruck an der Mur auf ein herrenloses Fahrrad aufmerksam. Rund 20 Meter unterhalb der Forststraße fanden die Radfahrer eine verletzte Person und verständigten die Einsatzkräfte. Für die Rettung des Verletzten mussten die Bergrettungen aus Bruck an der Mur und Kapfenberg anrücken. Die Einsatzkräfte konnten den Mann mittels einer Seilsicherung aus dem steilen Gelände bringen.