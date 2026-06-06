Gallizien wird zum Mekka für PS-Fans

„Ganz egal ob Oldtimer, Vespas, Harley Davidson, Sportwägen, Tuning-Boliden oder andere zwei, drei oder vierrädrige, motorisierte Schmuckstücke – bei uns sind alle willkommen!“, freuen sich die Organisatoren auf viele Autofans. Offiziell los geht es um 10 Uhr mit einer Feldmesse samt Fahrzeugsegnung – danach gibt es Musik – auch für Speis und Trank wird natürlich gesorgt. Der Eintritt ist übrigens lediglich eine freiwillige Spende.