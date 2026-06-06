Gallizien wird zum Mekka für PS-Fans

Chrom, Klang und Kultfahrzeuge werden sich heuer vor dem Wildensteiner Wasserfall sammeln. Egal ob Oltimer, Harley oder Sportwagen – Sonntag, 14. Juni, wird Gallizien zu einem PS-Mekka.
Der Kärntner Verein „Feingeschliffen“ lädt am Sonntag, 14. Juni (ab 8 Uhr) , alle Fahrzeugliebhaber wieder zu einem ganz besonderen Event nach Gallizien – vor die mystische Kulisse des Wildensteiner Wasserfalls, wo Auto- und Zweiradfans voll auf ihre Kosten kommen werden.
„Ganz egal ob Oldtimer, Vespas, Harley Davidson, Sportwägen, Tuning-Boliden oder andere zwei, drei oder vierrädrige, motorisierte Schmuckstücke – bei uns sind alle willkommen!“, freuen sich die Organisatoren auf viele Autofans. Offiziell los geht es um 10 Uhr mit einer Feldmesse samt Fahrzeugsegnung – danach gibt es Musik – auch für Speis und Trank wird natürlich gesorgt. Der Eintritt ist übrigens lediglich eine freiwillige Spende.
Für alle Tuning-Fans gibt es jedoch bereits am Vortag (ab 16.30) die Möglichkeit, am selben Gelände eine Ausstellermeile samt Fahrzeugpräsentationen zu besuchen. Unter dem Motto „Stance Forest 2.0“ locken zusätzlich Pokalverleihungen, Djs mit After-Show-Party und einer imposanten VIP-Area. Besucher und Fahrzeugbesitzer dürfen sich an diesem Wochenende auf viele Highlights freuen.
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