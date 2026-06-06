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27-Jährige gefasst

Faustschlag gegen Polizistin, drei Beamte verletzt

Wien
06.06.2026 10:42
Ein nächtlicher Beziehungsstreit in Wien-Liesing endete mit einem Polizeieinsatz und drei ...
Ein nächtlicher Beziehungsstreit in Wien-Liesing endete mit einem Polizeieinsatz und drei verletzten Beamten (Symbolbild).(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen eines heftigen Beziehungsstreits wurde die Polizei in der Nacht auf Freitag nach Wien-Liesing gerufen. Doch plötzlich richtete sich die Wut einer 27-Jährigen gegen die Einsatzkräfte: Sie schlug einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht. Am Ende wurden drei Beamte verletzt.

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Für drei Polizisten nahm der Einsatz in der Nacht auf Freitag ein schmerzhaftes Ende. Gegen 2.30 Uhr wurde eine Streife wegen eines Streits zwischen einer 27-Jährigen und ihrem Freund in die Pöllitzergasse gerufen.

Während die Polizisten den Freund befragten, kochte die Stimmung bei der 27-Jährigen immer weiter hoch. Sie schrie dazwischen, gestikulierte wild mit den Armen und ignorierte sämtliche Aufforderungen der Beamten, Abstand zu halten.

Beamtin mit dem Tod gedroht
Dann eskalierte die Situation: Die 27-jährige Österreicherin schlug einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht und bedrohte sie mit dem Umbringen, berichtet Polizeisprecherin Irina Steirer.

Die Frau konnte laut Polizeibericht nur unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als einer Promille. Die 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin verletzt.

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