Faustschlag gegen Polizistin, drei Beamte verletzt

Wegen eines heftigen Beziehungsstreits wurde die Polizei in der Nacht auf Freitag nach Wien-Liesing gerufen. Doch plötzlich richtete sich die Wut einer 27-Jährigen gegen die Einsatzkräfte: Sie schlug einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht. Am Ende wurden drei Beamte verletzt.