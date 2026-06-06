Unfall auf nasser Fahrbahn: Frau schwer verletzt

Die regennasse Fahrbahn am Freitagvormittag war Grund für den Unfall mit einer verletzten Person. In Fahrtichtung Wien auf der A2 geriet ein Mann (55) mit seinem Pkw ins Schleudern und touchierte dabei die Leitschiene. Seine Frau (60) erlitt am Beifahrersitz Verletzungen unbestimmten Grades.

Sie wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Oberwart geflogen. Der Lenker selbst blieb unverletzt. Die A2 musste für die Fahrzeugbergung durch die Feuerwehr zwischen 11 und 11.30 Uhr Richtung Wien gesperrt werden. Der Verkehr wurde bei der Anschlussstelle Schäffern ab- und wieder aufgeleitet. So konnten größere Verkehrsbehinderungen vermieden werden.