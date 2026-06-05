How Ministries Are Blocking the Reduction of Bureaucracy

“Sepp, what are you doing?” That’s what many people in Austria have been thinking more and more often lately. But when speaking with the office of the NEOS State Secretary responsible for reducing bureaucracy, the answer is surprisingly unbureaucratic: “Whatever is possible!” As reported, there has been a barrage of loud criticism in recent days and weeks that only 14 of the federal government’s 113 planned deregulation measures have been implemented so far. Most recently, this even culminated in Schellhorn’s coalition partners, the ÖVP and SPÖ, telling him that there could be no second relief package until every single measure in the first package had been implemented.