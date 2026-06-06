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Cooles Kunst-PopUp

Bei dieser Ausstellung ist das Herz die Währung

Burgenland
06.06.2026 08:00
Und was wäre Ihnen dieses Bild wert?
Und was wäre Ihnen dieses Bild wert?(Bild: zVg)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Keine Preisschilder, keine Verkaufsliste, kein klassischer Ausstellungsraum: Bei diesem KunstPopUp bestimmt man den Wert der Kunstwerke selbst. 

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Was ist uns Solidarität wert? Eine Antwort darauf sucht der Lions Club Eisenstadt gemeinsam mit der Künstlerin Sylvia Galos bei einer ganz besonderen Charity-Aktion am 12. Juni um 18 Uhr in der Hauptstraße 36 in Eisenstadt. Beim „Lions Charity KunstPopUp“ wird Kunst nämlich nicht nach Marktwert bewertet, sondern mit dem Herzen.

In ganz Europa gefragt
Rund 50 Originalwerke werden an diesem Abend ausgestellt. Wer eines der Bilder mit nach Hause nehmen möchte, entscheidet selbst, welchen Betrag er dafür zu spenden bereit ist. „So wird Kunst zum Impuls für Menschlichkeit!“, sagt Sylvia Galos, die früher Artdirektorin in der Werbebranche war, bevor sie vor 15 Jahren ihre erste Solo-Vernissage wagte. Viele Jahre lebte und malte die Eisenstädterin auch auf der spanischen Insel Mallorca, die zu ihrer zweiten Heimat wurde. Mit ihren Werken begeistert sie seither Kunstliebhaber und Sammler in Europa und sogar China.

„Mit meiner Kunst will ich eine Verbindungskultur schaffen“, sagt Sylvia Galos.
„Mit meiner Kunst will ich eine Verbindungskultur schaffen“, sagt Sylvia Galos.(Bild: zVg)

Wer profitiert
Für das Kunst-PopUp stellt Galos ihre abstrakten Schöpfungen unentgeltlich zur Verfügung. „Mir ist bewusst, dass dieses Konzept ungewöhnlich ist. Aber genau darum geht es: um Vertrauen, um Großzügigkeit und um die Frage, welchen Wert Hilfe für uns persönlich hat.“

Der Reinerlös der Aktion kommt übrigens einem schwerkrankten Kind aus der Region zugute. Mit dem Geld wird ihm ein Herzenswunsch erfüllt. Unterstützt wird diese Aktion vom Verein „Make a wish“, der kranken Kindern Momente der Hoffnung und Freude schenkt.

(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)

Geschenk für „Krone“-Leser
Die „Krone“ verlost schon im Vorfeld zehn handgemalte Kunstpostkarten von Galos. Die kleinen Originale habe große Ausdruckskraft. Denn jede Karte ist ein Unikat, das sich ideal als persönliches Geschenk oder Kunstobjekt eignet.

Jetzt mitspielen und gewinnen: www.facebook.com/kroneBGLD

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