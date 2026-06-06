Bei dieser Ausstellung ist das Herz die Währung

In ganz Europa gefragt

Rund 50 Originalwerke werden an diesem Abend ausgestellt. Wer eines der Bilder mit nach Hause nehmen möchte, entscheidet selbst, welchen Betrag er dafür zu spenden bereit ist. „So wird Kunst zum Impuls für Menschlichkeit!“, sagt Sylvia Galos, die früher Artdirektorin in der Werbebranche war, bevor sie vor 15 Jahren ihre erste Solo-Vernissage wagte. Viele Jahre lebte und malte die Eisenstädterin auch auf der spanischen Insel Mallorca, die zu ihrer zweiten Heimat wurde. Mit ihren Werken begeistert sie seither Kunstliebhaber und Sammler in Europa und sogar China.