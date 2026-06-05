YouTube löscht Schöneberger-Video wegen Nacktheit

Das neue Video von Barbara Schöneberger wurde am 4. Juni 2026 nur wenige Minuten nach dem Upload von YouTube entfernt. Die Plattform sah in dem Beitrag der 52-jährigen Moderatorin einen Verstoß gegen die Inhaltsrichtlinien. (Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Fiona, Helen, www.instagram.com/barbara.schoeneberger)