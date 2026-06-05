YouTube löscht Schöneberger-Video wegen Nacktheit

Ärger und Amüsement zugleich für Kult-Moderatorin Barbara Schöneberger! Die beliebte Moderatorin wollte ihre Fans auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Doch kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Videos auf YouTube folgte die böse Überraschung: Der Clip wurde von der Plattform entfernt. Wegen Nacktheit und sexueller Inhalte!
In einem aktuellen Beitrag auf Instagram präsentierte Barbara Schöneberger zahlreiche Erinnerungsstücke aus ihrer Karriere. Zwischen alten Magazin-Covern, Zeitungsartikeln und Presseausschnitten zeigte die TV-Moderatorin ihren Followern, wie intensiv früher über sie berichtet wurde. Besonders stolz blätterte sie durch zahlreiche Schlagzeilen und Titelbilder aus vergangenen Jahren.
Dabei verwies die 52-Jährige auch auf ein ausführliches Video auf ihrem noch jungen YouTube-Kanal. Dort sollten Fans weitere Einblicke in ihre persönliche Mediengeschichte erhalten. Doch wer dem Link folgte, stieß wenig später nur noch auf eine Fehlermeldung.
Verstoß gegen YouTube-Richtlinien
Die Videoplattform entfernte den Beitrag nach kurzer Zeit. Als Begründung wurde ein Verstoß gegen die Richtlinien zu Nacktheit und sexuellen Inhalten genannt.
Statt des Videos erschien lediglich ein Hinweis, dass der Inhalt aufgrund eines Regelverstoßes nicht mehr verfügbar sei. Offenbar könnten einzelne gezeigte Archivbilder für die automatische Prüfung der Plattform problematisch gewesen sein.
Erst vor Kurzem startete sie ihren eigenen YouTube-Kanal und baut dort ihre Reichweite kontinuierlich aus. Bereits mehr als 20.000 Abonnenten verfolgen ihre Inhalte auf der Plattform. Ob das entfernte Video erneut veröffentlicht oder überarbeitet hochgeladen wird, ist derzeit noch offen.
Die Moderatorin erklärte in einem Video, sie sei zugleich betroffen, aber auch sehr stolz, dass sie ausgerechnet „wegen sexueller Inhalte und Nacktheit“ wurde. Löschen werde sie den Inhalt aber nicht. Sie wolle nun mit YouTube reden und das Video dann wieder hochladen.
Für viele Fans bleibt die Frage, welcher konkrete Ausschnitt letztlich zur schnellen Sperrung geführt hat.
Eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands
Barbara Schöneberger gehört seit Jahren zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. Neben zahlreichen Fernsehauftritten ist sie auch als Podcast-Host und Social-Media-Persönlichkeit erfolgreich. Der aktuelle YouTube-Zwischenfall dürfte deshalb für zusätzliche Aufmerksamkeit rund um ihren neuen Kanal sorgen.
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