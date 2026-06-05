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Messi und Co. verletzt

Nur zweite Garnitur! WM-Sorgen bei ÖFB-Gegner

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.06.2026 12:41
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AP/Charlie Riedel)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni kann im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft noch nicht auf sein Stammpersonal zurückgreifen. Gegen Honduras fehlt in der Nacht auf Sonntag (2 Uhr MESZ) neben dem verletzten Lionel Messi auch Julian Alvarez, der weiter eine Knöchelblessur auskuriert. 

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Auch in der Abwehr des Weltmeisters sind angefangen von Torhüter Emiliano Martinez noch einige Teamspieler angeschlagen. Gespielt wird in College Station in Texas.

Emiliano Martinez
Emiliano Martinez(Bild: AP/Natacha Pisarenko)

  Das Kyle Field der örtlichen Texas A&M University fasst mehr als 100.000 Zuschauer. Drei Tage später (10. Juni/2.30 Uhr MESZ) tritt Argentinien gegen Island im College-Football-Stadion von Auburn (Alabama) an. Auch da wird Messi aller Voraussicht nach noch geschont. Argentinien bestreitet sein WM-Auftaktspiel am 17. Juni gegen Algerien, fünf Tage später ist Österreich in Dallas der zweite Gegner.

Diverse Verletzungssorgen beim Weltmeister
Der Titelverteidiger ist seit 1. Juni in Kansas City einquartiert. Altmeister Messi hat nach seiner vor rund zwei Wochen erlittenen Muskelverletzung laut Medienberichten in erster Linie individuell trainiert. Alvarez konnte zuletzt ebenfalls kein Mannschaftstraining bestreiten. Gegen Honduras sollen Inters Lautaro Martinez und Jose Lopez von Palmeiras Sao Paulo das Angriffsduo bilden. Im Tor fehlt Martinez, der sich vor dem Europa-League-Finale mit Aston Villa beim Aufwärmen einen Finger gebrochen hatte.

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Spielt Ex-Salzburg-Profi?
Es wird erwartet, dass Scaloni gegen Honduras keine Risiken eingehen wird. Ins WM-Camp nahm er auch Spieler mit, die im Fall des Falles in den WM-Kader nachrücken dürfen. So könnte auch der ehemalige Salzburg-Profi Nicolas Capaldo (nun HSV) gegen Honduras zu Einsatzminuten kommen. Auf der Position des rechten Außenverteidigers plagt Argentinien nämlich ebenfalls ein Problem. Gonzalo Montiel und Nahuel Molina sind noch nicht fit. Dazu kommen im Lager der Verletzten auch Mittelfeldspieler Leandro Paredes und Offensivmann Nicolas Paz.

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