Nur zweite Garnitur! WM-Sorgen bei ÖFB-Gegner

Spielt Ex-Salzburg-Profi?

Es wird erwartet, dass Scaloni gegen Honduras keine Risiken eingehen wird. Ins WM-Camp nahm er auch Spieler mit, die im Fall des Falles in den WM-Kader nachrücken dürfen. So könnte auch der ehemalige Salzburg-Profi Nicolas Capaldo (nun HSV) gegen Honduras zu Einsatzminuten kommen. Auf der Position des rechten Außenverteidigers plagt Argentinien nämlich ebenfalls ein Problem. Gonzalo Montiel und Nahuel Molina sind noch nicht fit. Dazu kommen im Lager der Verletzten auch Mittelfeldspieler Leandro Paredes und Offensivmann Nicolas Paz.