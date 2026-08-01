Thomas Seidl: „Gebe bei der Arbeit 100 Prozent“

Du warst auch bei der WM im Einsatz – inwiefern muss man sich denn wieder an die normale Fußball-Alltagskost gewöhnen? Auch für den Fan und Zuseher wird das am Anfang ein markanter Bruch sein …

Wie schon zu Beginn erwähnt, ist es aber dafür das ehrliche Stadionerlebnis, das man wieder genießen kann. Sportlich ist es natürlich etwas anderes, aber ich bin optimistisch, dass die Qualität der Bundesliga wieder besser wird. Was die Frauen-Bundesliga und die Zweite Liga betrifft, gehe ich fix davon aus, dass es durch die neuen Teams wie Rapid Wien bei den Frauen oder Wacker Innsbruck in der zweiten Liga eine Verbesserung geben wird und auch der Fußball attraktiver wird.