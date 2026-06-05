Mann verfolgt Frauen und onaniert vor ihnen

Gleich zwei Frauen sind am Donnerstagabend in Klagenfurt und St. Veit an der Glan Opfer sexueller Belästigungen geworden. Ein bislang unbekannter Mann soll ihnen gefolgt sein, sein Geschlechtsteil entblößt und vor den Frauen onaniert haben.
Für große Aufregung sorgten am Donnerstagabend zwei Vorfälle in Klagenfurt und St. Veit an der Glan. Nach Angaben der Polizei wurden unabhängig voneinander zwei Frauen von einem bislang unbekannten Mann verfolgt.
„Die Betroffenen beobachteten, wie der Verdächtige sein Geschlechtsteil entblößte und vor ihnen onanierte. Nach den Vorfällen ergriff der Mann jeweils die Flucht und entfernte sich in unbekannte Richtung“, heißt es seitens der Polizei.
Zusammenhänge werden geprüft
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun zur Identität des Tatverdächtigen. Zudem wird geprüft, ob die beiden Vorfälle miteinander in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder zum Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Appell an die Bevölkerung
Gleichzeitig appellieren die Beamten an die Bevölkerung: „Wer eine ähnliche Situation erlebt oder einen derartigen Vorfall beobachtet, sollte umgehend den Polizeinotruf 133 verständigen. Dadurch könnten rasch Fahndungs- und Schutzmaßnahmen eingeleitet werden.“
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