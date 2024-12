Pfusch-Verdacht bei Drama am Tiroler Freifallturm

An alle geltenden Normen und Vorschriften gehalten

In der „Krone“ nimmt sich das verurteilte Osttiroler Unternehmen „Funtime“ jetzt erstmals Stellung zum Drama. Man bedauert den „tragischen Unfall und den Tod eines 14-jährigen Amerikaners zutiefst“, habe sich aber bei der Übergabe der Anlage – 21 dieser Freifalltürme sind weltweit von Deutschland über die USA bis nach Saudi-Arabien in Betrieb – „an alle geltenden Normen und Vorschriften gehalten“. Lokale Prüfbehörden hätten die Anlage als technisch in Ordnung abgenommen und freigegeben.