Viermal Gold bei den Parkinson-Meisterschaften

Mit dem Alter nimmt die Anzahl der Nervenzellen ab; ein Prozess, der bei Parkinson beschleunigt verläuft. Nervenzellen, die für die Bildung des Botenstoffes Dopamin zuständig sind, sterben ab. Daher kommt es zum typischen Parkinson-Symptom der langsamen Bewegung. Die Krankheit hat aber viele verschiedene Ausprägungsformen. Warum genau die Nervenzellen zerstört werden, ist noch unklar. Neben Medikamenten ist regelmäßige Bewegung enorm wichtig, denn kann sich ein an Parkinson Erkrankter nicht mehr bewegen und wird bettlägerig. Thrombosen und Lungenentzündungen können dann auch frühzeitig zum Tod führen.