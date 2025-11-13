Vorteilswelt
Rekord an Attacken

Junger Bär legte Flughafen in Japan lahm

Ausland
13.11.2025 10:22
Ein Bär in Japan: Die Tiere wagen sich auf Futtersuche immer öfter an zivilisierte Gebiete an. ...
Ein Bär in Japan: Die Tiere wagen sich auf Futtersuche immer öfter an zivilisierte Gebiete an. (Symbolbild)(Bild: AFP/APA/JIJI PRESS/STR)

Japan verzeichnet in den letzten Monaten einen Rekord an tödlichen Bärenangriffen. Auch auf Flughäfen gibt es immer wieder Zwischenfälle mit den Tieren: Am Mittwoch legte ein junger Bär einen Flughafen kurzfristig lahm.

Der Flughafen Hanamaki in der Präfektur Iwate musste am Mittwoch den Flugverkehr aussetzen, als ein Bär auf dem Flughafengleände gesichtet wurde. Das Tier war einem Flughafenmitarbeiter aufgefallen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um ein Jungtier handelte. Auf Videos ist zu sehen, wie unweit von dem Vierbeiner entfernt ein Flugzeug landet.

Hier sieht man den Bären über das Flughafengelände schlendern:

90 Minuten lang durfte kein Flugzeug in Hanamaki starten oder landen, währenddessen wurde nach dem Bären gesucht. Das Tier konnte jedoch nicht mehr gefunden werden und der Flugverkehr wurde schließlich wieder aufgenommen. Es handelt sich nicht um den ersten derartigen Vorfall in diesem Jahr: Im Juni verursachte ein Bär an einem einzigen Tag zwei separate Betriebsstörungen am Flughafen Yamagata.

Bereits 220 Bärenattacken seit April
In Japan wurden seit April bis Dienstagmittag mindestens 220 Menschen von Bären angegriffen, wie der Fernsehsender NHK berichtete. 13 hätten diese nicht überlebt, wie es aus dem Umweltministerium hieß. Fünf Menschen starben in der Präfektur Iwate, vier in Akita, zwei in Hokkaido und jeweils einer in Nagano und Miyagi. Sogar die US-Botschaft gab schon eine Wildtierwarnung heraus, um Landsleute vor der Gefahr zu warnen.

Polizisten dürfen auf Bären schießen
Das Land reagierte auf die Zunahme der Fälle: Ab Donnerstag dürfen speziell ausgebildete Polizisten Bären mit Gewehren erlegen, die in Wohngebieten und anderen von Menschen frequentierten Gebieten auftauchen. Dazu wurden Vorschriften der Nationalen Kommission für öffentliche Sicherheit zum Gebrauch von Schusswaffen angepasst. Die Polizei solle aber nur in Notfällen eingreifen, wenn kein Jäger rechtzeitig aufgetrieben werden könne.

