Junger Bär legte Flughafen in Japan lahm

Bereits 220 Bärenattacken seit April

In Japan wurden seit April bis Dienstagmittag mindestens 220 Menschen von Bären angegriffen, wie der Fernsehsender NHK berichtete. 13 hätten diese nicht überlebt, wie es aus dem Umweltministerium hieß. Fünf Menschen starben in der Präfektur Iwate, vier in Akita, zwei in Hokkaido und jeweils einer in Nagano und Miyagi. Sogar die US-Botschaft gab schon eine Wildtierwarnung heraus, um Landsleute vor der Gefahr zu warnen.