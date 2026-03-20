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250 Jahre USA

Gedenkmünze aus Gold mit Trump-Bildnis beschlossen

Ausland
20.03.2026 07:15
US-Präsident Donald Trump wird auf einer Gedenkmünze zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten ...
US-Präsident Donald Trump wird auf einer Gedenkmünze zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten verewigt.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten wird eine Gedenkmünze mit dem Konterfei des US-Präsidenten Donald Trump hergestellt. „Je größer, desto besser“, sagte Trump im Kunstgremium, das einstimmig für die Münze stimmte. Diese ist Teil einer Serie der US-Münzanstalt.

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„Angesichts unseres bevorstehenden 250. Geburtstags freuen wir uns sehr, Münzen vorzubereiten, die den beständigen Geist unseres Landes und unserer Demokratie repräsentieren, und es gibt kein sinnbildlicheres Profil für die Vorderseite solcher Münzen als das unseres amtierenden Präsidenten, Donald J. Trump“, sagte Schatzmeister Brandon Beach. Es handelt sich um eine 24-Karat-Goldmünze, die einen Durchmesser von bis zu 7,6 Zentimeter haben kann. Die größtmögliche Münze sei Trumps Wunsch, sagte eine Beraterin des Weißen Hauses. Die Münzanstalt wird die endgültigen Maße festlegen.

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Die US-Regierung hat auch die Prägung einer Ein-Dollar-Münze mit Trumps Bildnis vorgeschlagen, die noch in diesem Jahr in Umlauf kommen soll. Donald Scarinci, Mitglied eines anderen beratenden Gremiums, sagte, die Ein-Dollar-Münze würde eindeutig gegen das Gesetz verstoßen. Laut diesem darf das Bild eines amtierenden oder ehemaligen Präsidenten erst drei Jahre nach dessen Tod auf einer Dollar-Münze ersceinen. Für die Goldmünze gibt es ein mögliches Schlupfloch, da die Sammlermünze nicht für den Umlauf bestimmt ist.

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