Gedenkmünze aus Gold mit Trump-Bildnis beschlossen

Die US-Regierung hat auch die Prägung einer Ein-Dollar-Münze mit Trumps Bildnis vorgeschlagen, die noch in diesem Jahr in Umlauf kommen soll. Donald Scarinci, Mitglied eines anderen beratenden Gremiums, sagte, die Ein-Dollar-Münze würde eindeutig gegen das Gesetz verstoßen. Laut diesem darf das Bild eines amtierenden oder ehemaligen Präsidenten erst drei Jahre nach dessen Tod auf einer Dollar-Münze ersceinen. Für die Goldmünze gibt es ein mögliches Schlupfloch, da die Sammlermünze nicht für den Umlauf bestimmt ist.