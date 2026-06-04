Geisterfahrt im Rosental endete mit Frontalunfall

In Gedanken versunken sei sie gewesen, sagte eine Autolenkerin gegenüber der Polizei, nachdem sie nahe der Hollenburg auf der falschen Fahrspur unterwegs gewesen und gegen einen entgegenkommenden Wagen geprallt war.
Die 79-jährige Klagenfurterin war am Donnerstagvormittag in ihrem Auto auf der Loibl Straße (B 91) von Kirschentheuer in Richtung Hollenburg unterwegs – und laut ihren eigenen Angaben in Gedanken versunken. Nach der Ausfahrt beim Kreisverkehr Kirschentheuer geriet sie auf die entgegengesetzte Fahrspur und fuhr somit als Geisterfahrerin in Richtung Hollenburg.
In der scharfen Rechtskurve, weit nach der Draubrücke, kam ihr ein 73-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Klagenfurt entgegen. Die Wagen kollidierten frontal miteinander.
Die Lenker blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden jedoch schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 79-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt angezeigt.
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