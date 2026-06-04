Geisterfahrt im Rosental endete mit Frontalunfall

Die 79-jährige Klagenfurterin war am Donnerstagvormittag in ihrem Auto auf der Loibl Straße (B 91) von Kirschentheuer in Richtung Hollenburg unterwegs – und laut ihren eigenen Angaben in Gedanken versunken. Nach der Ausfahrt beim Kreisverkehr Kirschentheuer geriet sie auf die entgegengesetzte Fahrspur und fuhr somit als Geisterfahrerin in Richtung Hollenburg.