Klare Mehrheit ist gegen EU-Beitritt der Ukraine

Die Österreicher selbst sehen das, wie aus einer von der „Krone“ in Auftrag gegebenen und vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) durchgeführten Umfrage hervorgeht, sogar mehrheitlich noch kritischer (siehe Umfrage oben). 60 Prozent der Befragten sprechen sich gegen einen generellen Beitritt aus und 72 Prozent der Österreicher nicht an eine politische Lösung des Konflikts im heurigen Jahr – wobei vor allem Neos-Wähler optimistisch (33 Prozent für Ja), FPÖ-Wähler dafür pessimistisch (79 Prozent für Nein) eingestellt sind.

Immerhin bei einem Punkt sind die Österreicher etwas optimistisch. 51 Prozent erwarten nicht, dass sich der Krieg auf die Baltischen Staaten ausweitet.