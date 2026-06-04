Bayern Legend
It’s over! Thomas Müller and his wife have split up
After months of rumors, it’s now official: German soccer star Thomas Müller and his wife, dressage rider Lisa Müller, are no longer together!
This was confirmed by the couple’s media attorney, Christian Schertz, to the “Bild” newspaper. The couple reportedly separated amicably some time ago.
Long-standing speculation
There had been speculation about the Müllers’ relationship for months.
The former national team player (36) has been playing for the Vancouver Whitecaps in the North American professional league MLS since last summer.
Lisa Müller (36), who did not move to Canada and remained in Bavaria, continues to manage their joint stud farm, Gut Wettlkam.
The two were married in 2009.
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