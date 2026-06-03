At least for now
Rangnick is not bringing in a replacement for Baumgartner
A little more than 24 hours after the bad news that Christoph Baumgartner would miss the World Cup, Ralf Rangnick made a controversial decision: For now, the ÖFB head coach isn’t selecting a replacement for the injured offensive all-rounder at all! Instead, he is waiting to see…
And he can do that, because according to FIFA regulations, a late nomination in the event of an injury is possible up to 24 hours before the first World Cup match. Austria will play its World Cup opener in Santa Clara against Jordan on June 16 local time (June 17, 6 a.m. CEST).
Any other needs?
Rangnick wants to wait and see for now whether there will be any other needs in the squad by then—such as minor injuries that could occur during the preparation camp in California.
Candidates who could at least take over Baumgartner’s role in the attacking midfield at the World Cup include, alongside Marcel Sabitzer, the youngsters Carney Chukwuemeka and Paul Wanner—who joined the ÖFB this spring—as well as striker Sasa Kalajdzic.
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