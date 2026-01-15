Hakenkreuz, Feuer gelegt: Kripo hat bösen Verdacht

Ermittler des Landeskriminalamtes und des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hegten von Anfang an Zweifel an der ersten Annahme. Zwar war nach dem Feueranschlag auf eine Werkstatt in einem Gewerbegebiet in Regau ein Hakenkreuz auf die Fassade gesprüht worden, doch konkrete Hinweise auf eine rechtsextreme Tat konnten bislang nicht gefunden werden. Die „Krone“ berichtete ausführlich.