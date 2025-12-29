Feuerteufel sprühte ein Hakenkreuz auf Firmenhalle

Das sieht alles schwer nach einer Brandstiftung aus. Um 3 Uhr früh mussten in Oberösterreich zwei Feuerwehren den Brand in einer neuen Firmenhalle löschen. Das Feuer war an mehreren Stellen „ausgebrochen“. Der oder die Täter hatten vermutlich noch dazu ein meterhohes schwarzes Hakenkreuz neben den Eingang gesprüht.