Feuerteufel sprühte ein Hakenkreuz auf Firmenhalle

Das sieht alles schwer nach einer Brandstiftung aus. Um 3 Uhr früh mussten in Oberösterreich zwei Feuerwehren den Brand in einer neuen Firmenhalle löschen. Das Feuer war an mehreren Stellen „ausgebrochen“. Der oder die Täter hatten vermutlich noch dazu ein meterhohes schwarzes Hakenkreuz neben den Eingang gesprüht.
In Regau (Bezirk Vöcklabruck) standen am Montag ab 3.06 Uhr früh zwei Feuerwehren, Rettung und Polizei bei einem Brand in dem kürzlich neu errichteten Werkstättenpark im Einsatz. Ein Winterdienstfahrer soll den Brand bemerkt und sofort Alarm geschlagen haben.
Die betroffene Werkstätte brannte jedoch großteils aus, die Einsatzkräfte der beiden alarmierten Feuerwehren konnten den Brand binnen kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Laut Polizei gab es mehrere Brandstellen – ein typisches Merkmal von gelegten Bränden.
Ermittlungen laufen
Den Einsatzkräften sofort ins Auge gestochen ist auch ein direkt am Brandort im Fassadenbereich aufgesprühtes Hakenkreuz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Tatort wurde polizeilich gesperrt.
