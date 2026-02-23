Vorteilswelt
Trauriger Rekord

Doppelt so viele Chats bei Kinder-Telefonseelsorge

Politik
23.02.2026 21:00
Symbolbild(Bild: Diözese Eisenstadt)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Beratungsangebote von kids-line für Kinder und Jugendliche verzeichneten im Vorjahr traurige Rekorde. Immer mehr Hilferufe gehen ein. Gleichzeitig sucht die Einrichtung der Erzdiözese dringend ehrenamtliche Mitarbeiter. 

Der Jahresbericht 2025 der kids-line bestätigt, dass sich der Trend seit der Corona-Zeit fortsetzt. Kinder und Jugendliche suchen weiterhin verstärkt Rat und Beistand. Der Bericht zeigt, dass der Andrang sowohl in der Chat-Beratung, als auch in den Telefongesprächen im Vergleich zum Vorjahr und generell im Langzeitvergleich deutlich gestiegen ist.

„Die psychische Belastung für Kinder und Jugendliche ist weiter groß“, berichtet Theresa Schimke, Leiterin der kids-line Salzburg. 

Besonders die Chatanfragen bewegen sich auch 2025 auf hohem Niveau. 2025 betrug die Anzahl der Chats 45.927, 2020 waren es noch 21.555. Innerhalb von fünf Jahren haben sich die Chats mehr als verdoppelt, während die Seitenaufrufe um rund 85 Prozent gestiegen sind. 2025 betrug die Anzahl der Seitenaufrufe 85.071, 2020 waren es noch 45.909.

Auch mehr Hilferufe am Telefon
Gegenüber dem Vorjahr ging die Anzahl der Telefonstunden zwar leicht zurück, die Zahl der Telefonate stieg aber deutlich an (+40,8 %). Dies deutet auf kürzere, dafür häufigere Gespräche hin. Im Langzeitvergleich zu 2020 wird die dynamische Entwicklung besonders deutlich: Damals wurden 1327 Stunden und 11.840 Anrufe registriert. Bis 2025 haben sich sowohl die Telefonstunden (+93,8 %) als auch die Anzahl der Anrufe (+97,5 %) damit nahezu verdoppelt. 2025 wurden 2571 Stunden in 23.386 Gesprächen geleistet, 2024 waren es 2698 Stunden in 16.613 Telefonaten und 2020 noch 1327 Stunden in nur 11.840 Telefonaten.

Auch der Blick in die Zukunft ist besorgniserregend: Durch eine Änderung des Psychotherapiegesetzes fallen Praktikanten weg. Die kids-line sucht ab Mitte des Jahres dringend Freiwillige, um das Angebot aufrechterhalten zu können. 

Salzburg

