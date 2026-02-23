Doppelt so viele Chats bei Kinder-Telefonseelsorge

Auch mehr Hilferufe am Telefon

Gegenüber dem Vorjahr ging die Anzahl der Telefonstunden zwar leicht zurück, die Zahl der Telefonate stieg aber deutlich an (+40,8 %). Dies deutet auf kürzere, dafür häufigere Gespräche hin. Im Langzeitvergleich zu 2020 wird die dynamische Entwicklung besonders deutlich: Damals wurden 1327 Stunden und 11.840 Anrufe registriert. Bis 2025 haben sich sowohl die Telefonstunden (+93,8 %) als auch die Anzahl der Anrufe (+97,5 %) damit nahezu verdoppelt. 2025 wurden 2571 Stunden in 23.386 Gesprächen geleistet, 2024 waren es 2698 Stunden in 16.613 Telefonaten und 2020 noch 1327 Stunden in nur 11.840 Telefonaten.