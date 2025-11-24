Österreich bei EU-Defizitverfahren auf Linie

Österreich hat zwar weiterhin ein tiefes Haushaltsloch, ist im laufenden EU-Defizitverfahren aber planmäßig auf dem Weg. Das teilte die EU-Kommission am Montag mit. Österreichs Regierung habe fristgerecht zum 15. Oktober gemeldet, wie das Defizit bekämpft werden soll.
Zu Österreich dürfte die Kommission keine neue, eigene Bewertung mehr vorlegen, da die gewünschten Pläne und Ziele für 2025 und 2026 bereits mit dem Doppelbudget eingebracht wurden. Weitere Vorgaben aus Brüssel könnten im Mai oder Juni 2026 folgen.
Seit einigen Wochen ist bekannt, dass die Defizite vor allem in Bundesländern im Osten wie Wien deutlich den Rahmen sprengen. Das gesamtstaatliche Minus könnte dadurch in Richtung 4,9 statt der angepeilten 4,5 Prozent des BIP steigen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sagte, dass sich die Bundesländer und Gemeinden „noch deutlich mehr anstrengen“ müssten. Der Stabilitätspakt, der die Verschuldungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaften regelt, muss der EU bis Jahresende übermittelt werden, und wird gerade verhandelt.
Droht schon das nächste Verfahren?
Auch die neueste EU-Herbst-Konjunkturprognose erwartet keine guten Werte: Das Defizit wird demnach heuer mit 4,4 Prozent der Wirtschaftsleistung wieder den EU-weit zulässigen Wert von drei Prozent übersteigen. Neben Österreich schaffen auch Deutschland, Belgien, Estland, Frankreich, die Slowakei, Finnland, Ungarn, Polen und Rumänien die Maastricht-Grenze in diesem Jahr nicht.
Die EU-Kommission hatte das übermäßige Defizit Österreichs Anfang Juni festgestellt und ein Verfahren angekündigt. Aus diesem soll Österreich Ende 2028 herauskommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.