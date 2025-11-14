Eine Erbschaftssteuer von 50 Prozent

Samsung-Erbe müsste man sein! Das Oberhaupt der Gründerfamilie des Wirtschaftsgiganten Samsung hinterließ umgerechnet 23 Milliarden Dollar. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass auf das Vermögen eine 50-prozentige Erbschaftssteuer fällig war, also 11,5 Milliarden: der höchste Erbfall in der Geschichte des Landes.