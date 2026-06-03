Neuer Leiter der Flugeinsatzstelle der Polizei

Der 56-Jährige war schon in der Vergangenheit für wesentliche Modernisierungsprojekte der Flugpolizei mitverantwortlich und begleitete intensiv das noch laufende Projekt „Flugeinsatzstelle Klagenfurt NEU“.

„Die Flugeinsatzstelle Klagenfurt ist eine wesentliche Säule für die Gewährleistung der Sicherheit der Menschen in Kärnten und im gesamten Bundesgebiet“, weiß der Pilot.