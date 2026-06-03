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Gegen Zimmerabbau

Im „Naturnest“ kann man jetzt auch absteigen!

Burgenland
03.06.2026 06:00
Tamara und Stefan Pamer in ihrem Naturnest.
Tamara und Stefan Pamer in ihrem Naturnest.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Die Karenz aus, die Eltern ließen ihr Apartmenthaus auf – das passte gut! 

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Auch wenn Tamara Pamer ihren Job in Wien sehr mochte, wieder jeden Tag in die Bundeshauptstadt zu pendeln, weil ihre Karenzzeit aus war und so weit von ihren beiden Kindern und dem Mann weg zu sein, gefiel ihr nicht.

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„Zufällig haben mir meine Eltern dann auch gesagt, dass sie ihre Zimmer aufgeben und in Pension gehen wollen“, erzählt die junge Frau. Mit ihrem Mann Stefan gemeinsam hatte sie im Oktober 2022 bereits eine kleine Bio-Greißlerei mit dem Namen „Naturnest“ in Podersdorf am See eröffnet. In Hinblick auf diese entstand eine Idee in ihr: Apartments, die kleine Greißlerei, in der sich die Gäste, wenn sie nicht auswärts essen möchten auch direkt bei ihr versorgen könnten – das wäre doch eine Grundlage für sie, um nicht mehr nach Wien pendeln zu müssen und in der Nähe ihrer Familie sein zu können.

Im Vorjahr probierte sie aus, wie es sich als Zimmervermieterin für sie „anfühlt“, über den Winter wurden dann die vier Apartments modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt kann man im „Naturnest“ nicht mehr nur einkaufen, sondern auch wohnen. Wichtig waren Tamara Pamer gedeckte und natürlich Farben und vor allem eines: Gemütlichkeit. Ihre Wohnungen sind sowohl für Familien als auch Freunde bestens geeignet, denn alle Apartments sind für mindestens vier Personen ausgelegt, wobei die Betten in zwei getrennten Räumlichkeiten untergebracht sind. „Wir schauen, dass die Bettenkapazität in Podersdorf nicht zurückgeht und freuen uns auf viele zufriedene Gäste“, so das Paar. 

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