Im „Naturnest“ kann man jetzt auch absteigen!

„Zufällig haben mir meine Eltern dann auch gesagt, dass sie ihre Zimmer aufgeben und in Pension gehen wollen“, erzählt die junge Frau. Mit ihrem Mann Stefan gemeinsam hatte sie im Oktober 2022 bereits eine kleine Bio-Greißlerei mit dem Namen „Naturnest“ in Podersdorf am See eröffnet. In Hinblick auf diese entstand eine Idee in ihr: Apartments, die kleine Greißlerei, in der sich die Gäste, wenn sie nicht auswärts essen möchten auch direkt bei ihr versorgen könnten – das wäre doch eine Grundlage für sie, um nicht mehr nach Wien pendeln zu müssen und in der Nähe ihrer Familie sein zu können.