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Stimmung getrübt

Arbeitslosigkeit im Land steigt weiter an

Burgenland
02.06.2026 10:59
7667 Burgenländer waren Ende Mai als arbeitslos gemeldet.
7667 Burgenländer waren Ende Mai als arbeitslos gemeldet.(Bild: P. Huber)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Globale Unsicherheit trübt die Stimmung am Arbeitsmarkt. Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit um 4,7 Prozent gestiegen.

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Wie im Rest von Österreich ist auch im Burgenland die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich gestiegen. 7667 Burgenländer waren laut AMS Burgenland Ende Mai als arbeitslos vorgemerkt, das entspricht einem Plus von 4,7 Prozent im Vorjahresvergleich. Weitere 1939 Personen befanden sich in Schulungen, womit insgesamt 9606 Personen im Burgenland ohne Beschäftigung waren.

„Trendumkehr nicht absehbar“
„Der anhaltende Iran-Krieg lässt die Inflation weiterhin ansteigen und bremst zugleich die noch zu Jahresbeginn erwartete Konjunkturbelebung im Land. Trotz punktueller Verbesserungen am burgenländischen Arbeitsmarkt ist eine Trendumkehr derzeit nicht absehbar“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl.

Immer mehr Langzeitarbeitslose
Männer waren geringfügig öfter auf Jobsuche als bei den Frauen. Besonders betroffen waren Langzeitarbeitslose, ihre Zahl stieg um 9,2 Prozent. Nach Branchen verzeichnete der Bereich Gesundheits- und Sozialwesen mit 21 Prozent den stärksten Anstieg an Arbeitslosigkeit.

Die gute Nachricht: Junge Menschen waren etwas weniger auf Jobsuche und es gab mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende.

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