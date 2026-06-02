Arbeitslosigkeit im Land steigt weiter an

Wie im Rest von Österreich ist auch im Burgenland die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich gestiegen. 7667 Burgenländer waren laut AMS Burgenland Ende Mai als arbeitslos vorgemerkt, das entspricht einem Plus von 4,7 Prozent im Vorjahresvergleich. Weitere 1939 Personen befanden sich in Schulungen, womit insgesamt 9606 Personen im Burgenland ohne Beschäftigung waren.