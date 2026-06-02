Arbeitslosigkeit im Land steigt weiter an

Globale Unsicherheit trübt die Stimmung am Arbeitsmarkt. Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit um 4,7 Prozent gestiegen.
Wie im Rest von Österreich ist auch im Burgenland die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich gestiegen. 7667 Burgenländer waren laut AMS Burgenland Ende Mai als arbeitslos vorgemerkt, das entspricht einem Plus von 4,7 Prozent im Vorjahresvergleich. Weitere 1939 Personen befanden sich in Schulungen, womit insgesamt 9606 Personen im Burgenland ohne Beschäftigung waren.
„Trendumkehr nicht absehbar“
„Der anhaltende Iran-Krieg lässt die Inflation weiterhin ansteigen und bremst zugleich die noch zu Jahresbeginn erwartete Konjunkturbelebung im Land. Trotz punktueller Verbesserungen am burgenländischen Arbeitsmarkt ist eine Trendumkehr derzeit nicht absehbar“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl.
Immer mehr Langzeitarbeitslose
Männer waren geringfügig öfter auf Jobsuche als bei den Frauen. Besonders betroffen waren Langzeitarbeitslose, ihre Zahl stieg um 9,2 Prozent. Nach Branchen verzeichnete der Bereich Gesundheits- und Sozialwesen mit 21 Prozent den stärksten Anstieg an Arbeitslosigkeit.
Die gute Nachricht: Junge Menschen waren etwas weniger auf Jobsuche und es gab mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.