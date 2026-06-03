Golf wird zum Wirtschaftsmotor im Burgenland

Was tun? Selbst ausprobieren? Sich weiter abflätig äußern? Wieder einmal den Kostenfaktor ins Spiel bringen, der keinem Skiurlaub standhält? Oder kann man einfach zuschauen, akzeptieren, was diese Leute mit ihren Schlägern aufführen? Es heißt nach wie vor, dass Golf nach Dressurreiten die schwierigste Sportdisziplin der Welt ist. Es geht um Millimeter. Ein bissl falsch, und das Pferd landet 100 Meter im Out. Oder so ähnlich. Also Stegersbach.