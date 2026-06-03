Golf wird zum Wirtschaftsmotor im Burgenland

Bei der Senioren-Europameisterschaft in Stegersbach, die im heurigen Sommer stattfindet, rechnet man mit einer Wertschöpfung von stolzen 800.000 Euro.
Ein kleiner weißer Ball, der in ein Loch gerollt werden soll. Außenstehende werden diese Faszination niemals verstehen. Mehr als 100.000 Mitglieder zählt der Österreichische Golfverband bereits. Das ist ein Haufen. Können so viele Menschen irren?
Was tun? Selbst ausprobieren? Sich weiter abflätig äußern? Wieder einmal den Kostenfaktor ins Spiel bringen, der keinem Skiurlaub standhält? Oder kann man einfach zuschauen, akzeptieren, was diese Leute mit ihren Schlägern aufführen? Es heißt nach wie vor, dass Golf nach Dressurreiten die schwierigste Sportdisziplin der Welt ist. Es geht um Millimeter. Ein bissl falsch, und das Pferd landet 100 Meter im Out. Oder so ähnlich. Also Stegersbach.
Alles blickt ins Südburgenland
Ab 31. August 2026 trifft sich die Elite des europäischen Seniorengolfs am Kurs Südburgenland der Golfschaukel zum Stelldichein. 19 Nationen haben sich mit ihren besten Spielern für dieses internationale Turnier angemeldet. Mit einer Wertschöpfung von rund 800.000 Euro und einer Reichweite von mehr als 1,5 Millionen Personen unterstreicht die EM ihre internationale Strahlkraft.
Das Burgenland präsentiere sich als attraktives Sport-, Golf- und Tourismusland mit hoher Gastgeberqualität, regionaler Identität und europäischer Sichtbarkeit, heißt es seitens der Sponsoren. Weiters sei die ESGA Masters Team Trophy 2026 ein wichtiger wirtschaftlicher, touristischer und regionaler Impulsgeber für die Region Stegersbach und die umliegenden Gemeinden.
Und wer mag? Draufhauen auf die Kugel. Jung. Alt. Dazwischen. Jeder kann Starter bei einer Senioren-EM sein. Irgendwann.
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