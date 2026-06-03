Frierende Schweine? Wirbel um angebliche Anzeige

Nach mehreren Räumungsbescheiden und Strafverfahren nun das nächste Kapitel: Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Hafnerbach soll Anzeige wegen Tierquälerei erstattet haben, weil frierende Tiere entdeckt worden seien. Das behauptet der Verein gegen Tierfabriken (VGT), der Hubmann seit Längerem unterstützt. „Er gibt an, er habe im Schweinebetrieb beim Vorbeigehen frierende Ferkel gesehen. Er fordert in einem Schreiben die BH auf, wegen Tierquälerei zu ermitteln“, so der VGT.