Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wissenschaft beweist

Schweine: „Keine Gefahr für das Grundwasser“

Niederösterreich
31.08.2025 13:22
Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) will mithilfe der Wissenschaft das Glück der Tiere beweisen ...
Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) will mithilfe der Wissenschaft das Glück der Tiere beweisen und aufzeigen, dass keine Gefahr für die Umwelt besteht.(Bild: Copyright: VGT.at)

Die Schweinebauern Andreas und Thomas Hubmann stehen seit Jahren in der Kritik wegen ihrer unkonventionellen Schweinehaltung. Gemeinsam mit dem VGT (Verein gegen Tierfabriken) und der Wissenschaft will man nun beweisen, dass das Grundwasser nicht in Gefahr ist und dass die Tiere glücklich sind. 

0 Kommentare

Seit Jahren steht Schweinebauer Andreas Hubmann aus Loipersdorf, Bezirk St. Pölten, mit seiner unkonventionellen Schweinehaltung in der Kritik. Denn er hält seine 600 Tiere in Zelten und auf seinem Acker. Für den Bürgermeister und die Bezirkshauptmannschaft Grund genug für eine Räumungsklage, unter anderem wegen Gefahr für das Grundwasser.

Jetzt liefert die Firma RohnerTEC aus der Schweiz Messergebnisse, die zeigen, dass sowohl der Nitrateintrag als auch die Leitfähigkeit im Boden deutlich unter den Grenzwerten für eine Grundwassergefährdung liegt. Demnächst werden weitere Sensoren für Messzwecke vergraben.

Martin Balluch vom VGT (Verein gegen Tierfabriken), Elodie Floriane Mandel-Briefer von der ...
Martin Balluch vom VGT (Verein gegen Tierfabriken), Elodie Floriane Mandel-Briefer von der Universität Kopenhagen. Schweinebauer Andreas Hubmann und Jannik Marti, Geschäftsführer der Firma RohnerTEC Ag aus der Schweiz.(Bild: Copyright: VGT.at)
Ein „Vokaltest“ soll beweisen, dass Schweine glücklich grunzen, wenn es ihnen gut geht.
Ein „Vokaltest“ soll beweisen, dass Schweine glücklich grunzen, wenn es ihnen gut geht.(Bild: Copyright: VGT.at)
Die Brüder Hubmann setzen auf unkonventionelle Schweinehaltung und geraten damit immer wieder in ...
Die Brüder Hubmann setzen auf unkonventionelle Schweinehaltung und geraten damit immer wieder in Kritik.(Bild: Molnar Attila)

Bis dahin jedoch werden die Gehege erneut auf ein anderes Grundstück versetzt, um dem Räumungsbescheid zu entgehen.

Ein weiterer Test, der von der dänischen Uniprofessorin für Tiervokalisation Elodie Floriane Mandel-Briefer durchgeführt wird, soll beweisen, dass die Schweine auf dem Naturboden mehr positive Laute von sich geben als auf Vollspaltenböden.  

https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8660/sensordaten-von-hubmanns-schweine-am-acker-im-zelt-zeigen:-keine-bodenbelastung.html

Lesen Sie auch:
Einem Schweine-Bauern aus dem Bezirk St. Pölten wird erneut mit Räumung gedroht – doch die ...
Vorbild oder Skandal?
Wildes „Gegrunze“ um Bauer und um freie Schweine
04.06.2025
Lesen Sie auch:
Thomas (li.) und Andreas Hubmann geben nicht auf
Neuer Antrag
Gute Chancen für umstrittene Schweinehaltung
28.03.2024
Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
150.455 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
149.670 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
149.579 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
3566 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1735 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1479 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf