Schweine: „Keine Gefahr für das Grundwasser“

Seit Jahren steht Schweinebauer Andreas Hubmann aus Loipersdorf, Bezirk St. Pölten, mit seiner unkonventionellen Schweinehaltung in der Kritik. Denn er hält seine 600 Tiere in Zelten und auf seinem Acker. Für den Bürgermeister und die Bezirkshauptmannschaft Grund genug für eine Räumungsklage, unter anderem wegen Gefahr für das Grundwasser.