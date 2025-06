Wildes „Gegrunze“ um Bauer und um freie Schweine

Was Hubmann als Revolution verkaufe, sei in Wahrheit ein rechtliches Vakuum, das er selbst geschaffen hat. Keine Genehmigungen, keine Bauordnung, keine Kontrolle. Zelte, wo keine sein dürfen. Tiere, wo keine vorgesehen sind. Und wenn Behörden einschreiten, wird gejammert, als wolle der Staat das Gute zerstören. Wegen des neuerlichen Räumungsbescheids der Bezirkshauptmannschaft in St. Pölten zeigt sich der „Verein gegen Tierfabriken“ allerdings dennoch empört.