Saugute Alternative zur klassischen Tierhaltung

Ein frohes Grunzen und Quieken geben die Vierbeiner in ihrem Freilandgehege von sich. Sie scheinen sichtlich zufrieden zu sein. Kein Wunder bei der artgerechten Haltung. Der Bauernhof von Andreas und Thomas Hubmann ist Vorreiter in Sachen mobile Freilandhaltung für Schweine in Österreich. Im Gegensatz zu vielen anderen heimischen Betrieben halten sie ihre Tiere nicht in Ställen mit Beton-Vollspaltenboden. Erst Mitte September deckte die „Krone“ einen Tierschutz-Skandal auf. Schafe, Ziegen und Rinder wurden unter fürchterlichen Bedingungen gehalten, standen tagein, tagaus in ihren eigenen Fäkalien.