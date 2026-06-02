Giro-Held Gall kann sich neuen Rennstall aussuchen

Mit einem müden Lächeln blickte Felix Gall vom Podium des Giro d’Italia auf Rom. Der Tiroler hatte als Gesamtzweiter bei der Italien-Rundfahrt österreichische Radsportgeschichte geschrieben: „Ich bin sehr stolz. Als wir die Planung mit dem Giro gemacht haben, war das das große Ziel. Dass es dann wirklich so gut klappt, habe ich mir nicht vorstellen können.“