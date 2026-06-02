Giro-Held Gall kann sich neuen Rennstall aussuchen

„Felix Gall, schnell wie der Überschall!“ – Nach der offiziellen Giro-Ehrung wurde der Gesamtzweite am Decathlon-Bus gebührend empfangen. Österreichs Radheld klettert mit den Punkten in der Weltrangliste auf Platz fünf. Lesen Sie, was das für die Zukunft des Tirolers bedeutet.
Mit einem müden Lächeln blickte Felix Gall vom Podium des Giro d’Italia auf Rom. Der Tiroler hatte als Gesamtzweiter bei der Italien-Rundfahrt österreichische Radsportgeschichte geschrieben: „Ich bin sehr stolz. Als wir die Planung mit dem Giro gemacht haben, war das das große Ziel. Dass es dann wirklich so gut klappt, habe ich mir nicht vorstellen können.“
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