Louvre-Täter entkamen nur knapp der Polizei

Einbruch „kein zufälliges Scheitern“

Der Einbruch vom 19. Oktober sei „kein zufälliges Scheitern“ und auch „nicht auf eine Verkettung von Unglücksfällen“ zurückzuführen, sagte Senator Laurent Lafon am Mittwoch. Der Bericht mache „das Versagen des Museums und seiner Leitung“ deutlich. Wie berichtet, hatten Diebe historische Kronjuwelen im Wert von etwa 88 Millionen Euro gestohlen. Sie waren am helllichten Tag mithilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in das weltberühmte Museum eingedrungen. Mit ihrer Beute entkamen sie auf demselben Weg und flüchteten mit Motorrollern. Inzwischen sind alle vier mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft.