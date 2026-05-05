Ex-Minister Anschober steigt auf die Barrikaden

Soll der Plan deutlich abgeschwächt werden?

Das ausgeklügelte Maßnahmenpaket, das von Experten, Wissenschaftern, dem Referenzzentrum, Ländern und Betroffenen erstellt wurde, ist vor den letzten Wahlen nicht mehr beschlossen worden. Ministerin Korinna Schumann will dies nachholen, allerdings mit einem überarbeiteten und offenbar deutlich abgeschwächten Plan.